Минай зупинив переможну ходу Металіста 1925, Авангард врятував очко в шаленій перестрілці з Балканами

Два матчі п'ятниці відкрили програму 23 туру Першої ліги.

Перша ліга, 23 тур

Авангард – Балкани – 3:3

Голи: Лобов, 24 (пен.), Матяж, 31, Кірієнко, 90+5 – Платунов, 20, Лукас, 54, Болокан, 61

Минай – Металіст 1925 – 1:0

Гол: Стасюк, 57

День розпочався з драматичної нічиєї між Авангардом і Балканами. Господарі все ще зберігають шанси на підвищення, тому втрачати очки з аутсайдером не хотілося. Балкани змогли відкрити рахунок, але суперник відповів подвійним ударом. Авангард явно вийшов розслабленим на другу половину і поплатився. Лукас зрівняв рахунок, а Болокан натякнув на першу сенсацію туру. Команда з Краматорська врятувалася лише у компенсований час – 3:3.

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Центральний матч туру відбувся увечері. Минай приймав Металіст 1925, який відновив сезон трьома перемогами поспіль. Харків'яни могли стати одноосібним лідером таблиці у разі продовження серії, але й закарпатці не збиралися відставати у боротьбі за еліту. Одним з найпомітніших у першому таймі був Михайло Кополовець. Капітан Миная здійснив кілька ефектних відборів, а також потужно бив з дальної відстані – повз ворота.

Активність Кополовця все ж принесла результат після перерви. Хавбек зробив м'яке закидання в штрафний майданчик, Стасюк вдало зіграв на підборі і з другої спроби розстріляв нижній кут воріт суперника. Здавалося, що Металіст 1925 побіжить відіграватися, але нічого такого не сталося. Господарі спокійно відбили всі наступи, а часом і самі вибігали в контратаку. Зрештою, не витримали нерви у наставника харків'ян Андрія Демченка, який отримав червону картку за надмірні емоції.

Минай завдяки перемозі наздогнав Металіст 1925 у турнірній таблиці – 44 очки (стільки ж у Інгульця, який зіграє 23 тур пізніше). Авангард здобув всього 38 пунктів, поступово віддаляючись від групи лідерів.

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