Перотті: Перехід Аліссона в Ліверпуль стане серйозною втратою для Роми

Хавбек Роми Дієго Перотті прокоментував можливий трансфер свого одноклубника Аліссона Беккера в Ліверпуль.

"Для нас він був дуже важливим воротарем, який рятує у важливих ситуаціях і приносить очки. Але це футбол. Звичайно, керівництво клубу не буде приймати рішення, які зашкодять команді. Будь-які дії спрямовані на підсилення. Подивимося в кінці сезону, що з цього вийде.

Але потрібно визнати, що відхід Аліссона стане серйозною втратою. Він чудовий хлопець і важливий член команди, лідер в роздягальні. Буде шкода втратити його.

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Але з команди вже йшли Мохамед Салах і Раджа Наінгголан. Після цього команда продовжує існувати і розвиватися, треба рухатися далі", – цитує Перотті видання Football-Italia.

Трансфер Аліссона в Ліверпуль ще не підтверджено офіційно, проте у ЗМІ з'явилась інформація, що бразильський голкіпер вже вилетів в Англію на медобстеження.

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