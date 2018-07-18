Перотти: Переход Алиссона в Ливерпуль станет серьезной потерей для Ромы

Хавбек Ромы Диего Перотти прокомментировал возможный трансфер своего одноклубника Алиссона Беккера в Ливерпуль.

"Для нас он был очень важным вратарем, спасает в важных ситуациях и приносит очки. Но это футбол. Конечно, руководство клуба не будет принимать решения, которые навредят команде. Любые действия направлены на усиление. Посмотрим в конце сезона с этого получится.

Но нужно признать, что уход Алиссон станет серьезной потерей. Он отличный парень и важный член команды, лидер в раздевалке. Будет жаль потерять его.

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Но команды уже шли Мохамед Салах и Раджа Наингголан. После этого команда продолжает существовать и развиваться, надо двигаться дальше ", - цитирует Перотти издание Football-Italia.

Трансфер Алиссона в Ливерпуль еще не подтверждено официально, однако в СМИ появилась информация, что бразильский голкипер уже вылетел в Англию на медобследование.

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