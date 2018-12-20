Пересу подобається Моурінью, у нього є шанси повернутись, – екс-гравець Реала Міятовіч

Колишній футболіст Реала Предраг Міятовіч прокоментував можливе повернення Жозе Моурінью на Сантьго Бернабеу.

"Я не знаю ймовірності повернення у відсотках, але така можливість дійсно є. Чому я це кажу? Тому що я знаю, що Флорентіно Пересу подобається Моурінью і мені здається, що кожного разу, коли Реал змінював тренера, він тримав з ним контакт. слідкуйте, це дійсно можливо", – сказав Міятовіч Cadena SER.

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Нагадаємо, Жозе Моурінью був звільнений з Манчестер Юнайтед через невдалі результати (6 місце в АПЛ і 26 очок), а його місце вже зайняв Уле Гуннар Сульшер.

Предраг Міятовіч був нападником Реала у 90-х роках і став автором переможного гола у фіналі Ліги чемпіонів 1997/98 у ворота Ювентуса (1:0).

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