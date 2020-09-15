Під час товариського матчу Барселони та Хімнастіка (3:1) трапився неприємний епізод за участі головної зірки каталонців.

Півзахисник Хімнастіка Хав'єр Рібельєс після спарингу з Барселоною розповів про сутичку на полі з Ліонелем Мессі для El Chiringuito.

Мессі відіграв тайм у спарингу Барселони – голами відзначились інші опальні зірки каталонців

"Мессі почав кричати на мене: "Що ти робиш, ідіот! Може, перестанеш мене бити, придурок?". Я йому відповів: "Якщо ти найкращий, то мені доведеться тебе бити. Я не можу дозволити тобі розвернутися, інакше ти мене переможеш".

Варто відзначити, що Ліонель провів лише один тайм на полі і результативними діями не відзначався.

Барселона проганяє Суареса заради Мессі, а нічний кошмар України вже "качає" права – на Камп Ноу воюють за гроші