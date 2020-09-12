Товариський матч

Барселона – Хімнастік – 3:1

Голи: Дембеле, 6, Грізманн, 17 (пен.), Коутінью, 51 (пен.) – Бонілья, 31

Аргентинець з капітанською пов'язкою вивів команду на товариський матч проти середняка Сегунди Б – Хімнастіка. Щоправда, героями зустрічі став не Мессі, а інші зірки "блаугранас", які через різні причини провалили сезон 2019/20.

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Вже на 6 хвилині Усман Дембеле залишився без опіки в штрафному майданчику і проштовхнув м'яч повз голкіпера. Потужний дебют Барселони закріпив Грізманн, чітко реалізувавши пенальті. Хімнастік відквитав один м'яч до перерви, але на цьому його успіхи завершились.

Куман на другий тайм випустив повністю новий склад, в якому знайшлося місце для Філіппе Коутінью. Бразильцю також дозволили пробити пенальті – 3:1.

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