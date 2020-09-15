Во время товарищеского матча Барселоны и Химнастика (3:1) случился неприятный эпизод с участием главной звезды каталонцев.

Полузащитник Химнастика Хавьер Рибельес после спарринга с Барселоной рассказал о столкновении на поле с Лионелем Месси для El Chiringuito.

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"Месси начал кричать на меня: "Что ты делаешь, идиот! Может, перестанешь меня бить, придурок?". Я ответил: "Если ты лучший, то мне придется тебя бить. Я не могу позволить тебе развернуться, иначе ты меня победишь".

Стоит отметить, что Лионель провел только один тайм на поле и результативными действиями не отличался.

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