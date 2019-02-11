Перес заявив, що найкращий центрфорвард у світі вже грає за Реал

Президент Реала Флорентіно Перес впевнений, що його команді не потрібен новий нападник.

"У нас найкращий склад у світі. Ми не будемо витрачати гроші, просто щоб витратити. Я роками чую, що Реалу потрібен "дев'ятий" номер, в той час як Карім Бензема – найкращий центрфорвард у світі.

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Ми вже підписали дуже молодих гравців, які будуть зірками в майбутньому. Наприклад, Вінісіуса та Родріго.

Останні три "Золоті м'ячі" виграли гравці Реала. Ми щасливі за Модріча. Я впевнений, що молодь, яка є в Мадриді, теж скоро буде претендувати на цю нагороду.

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Наша мета – бути найкращими. Цей клуб повинен відповідати своїй історії. Ми ніколи не здаємося", – цитує Переса AS.