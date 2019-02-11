Перес заявил, что лучший центрфорвард в мире уже играет за Реал

Президент Реала Флорентино Перес уверен, что его команде не нужен новый нападающий.

"У нас лучший состав в мире. Мы не будем тратить деньги, просто чтобы потратить. Я годами слышу, что Реалу нужен "девятый" номер, в то время как Карим Бензема – лучший центрфорвард в мире.

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Мы уже подписали очень молодых игроков, которые будут звездами в будущем. Например, Винисиуса и Родриго.

Последние три "Золотых мяча" выиграли игроки Реала. Мы счастливы за Модрича. Я уверен, что молодежь, которая есть в Мадриде, тоже скоро будет претендовать на эту награду.

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Наша цель – быть лучшими. Этот клуб должен соответствовать своей истории. Мы никогда не сдаемся", – цитирует Переса AS.