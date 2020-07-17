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Перес шокував своїм фаворитом на "Золотий м'яч"

13:39 - Читать на русском
Перес шокував своїм фаворитом на "Золотий м'яч"
Флорентіно Перес / Marca

Президент Реала Флорентіно Перес назвав гравця, який найбільше заслуговує на отримання "Золотого м'яча".

29’ Карім Бензема
74’ Карім Бензема
 
Вісенте Іборра 84’
29’ Карім Бензема
74’ Карім Бензема
84’ Вісенте Іборра

"Бензема повинен отримати "Золотий м'яч". У цьому сезоні не було гравця, кращого за нього. Всі гравці Реала були чудові, але особливо Карім.

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Всі грали дуже добре, правда. Серхіо Рамос, який є більше ніж капітаном для Реала, Куртуа, який був неймовірним, і тренер, який став архітектором цієї команди", – цитує Переса Eurosport.

Нагадаємо, Реал обіграв Вільяреал (2:1) завдяки дублю Бензема та здобув чемпіонство Іспанії. До слова, в активі Каріма 46 проведених матчів у складі "вершкових", у яких француз відзначився 26 голами та 11 асистами в усіх турнірах.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Флорентіно Перес Золотий м'яч Реал Мадрид - Вільяреал Карім Карім Бензема
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