Перес шокував своїм фаворитом на "Золотий м'яч"

Президент Реала Флорентіно Перес назвав гравця, який найбільше заслуговує на отримання "Золотого м'яча".

"Бензема повинен отримати "Золотий м'яч". У цьому сезоні не було гравця, кращого за нього. Всі гравці Реала були чудові, але особливо Карім.

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Всі грали дуже добре, правда. Серхіо Рамос, який є більше ніж капітаном для Реала, Куртуа, який був неймовірним, і тренер, який став архітектором цієї команди", – цитує Переса Eurosport.

Нагадаємо, Реал обіграв Вільяреал (2:1) завдяки дублю Бензема та здобув чемпіонство Іспанії. До слова, в активі Каріма 46 проведених матчів у складі "вершкових", у яких француз відзначився 26 голами та 11 асистами в усіх турнірах.

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