toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ДИНАМО - ЗОРЯ РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ПЕРША ЛІГА

Реал обігнав Барселону за кількістю трофеїв – каталонці привітали історичного суперника

12:01 - Читать на русском
Реал обігнав Барселону за кількістю трофеїв – каталонці привітали історичного суперника
Серхіо Рамос / твіттер Реал Мадрид

Мадридський Реал знову вирвався вперед у боротьбі з одвічним суперником – Барселоною.

29’ Карім Бензема
74’ Карім Бензема
 
Вісенте Іборра 84’
29’ Карім Бензема
74’ Карім Бензема
84’ Вісенте Іборра

Чемпіонство Реала у сезоні 2019/20 стало 92-м трофеєм в історії мадридського клубу, інформує Goal.

Чемпіонська гра мадридців у відеоогляді матчу Реал – Вільяреал – 2:1

Зазначимо, що королівський клуб випередив Барселону за кількістю титулів – "блаугранас" мають в активі "лише" 91 кубок. Каталонці вже привітали свого одвічного суперника у твіттері з перемогою в чемпіонаті.

Нагадаємо, Реал мінімально обіграв Вільяреал (2:1) та достроково оформив чемпіонство Іспанії.

Реал достроково став чемпіоном Іспанії – поразка Барселони вже не мала жодного значення

blog_ava
Легенда Динамо Лозинський помер після важкої хвороби
09:33
7089
Теги
Барселона Барселона Іспанія Головне Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Вільяреал
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
38
хв
Вест Хем
22:00
Уотфорд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук