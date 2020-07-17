Реал обігнав Барселону за кількістю трофеїв – каталонці привітали історичного суперника

Мадридський Реал знову вирвався вперед у боротьбі з одвічним суперником – Барселоною.

Чемпіонство Реала у сезоні 2019/20 стало 92-м трофеєм в історії мадридського клубу, інформує Goal.

Чемпіонська гра мадридців у відеоогляді матчу Реал – Вільяреал – 2:1

Зазначимо, що королівський клуб випередив Барселону за кількістю титулів – "блаугранас" мають в активі "лише" 91 кубок. Каталонці вже привітали свого одвічного суперника у твіттері з перемогою в чемпіонаті.

Нагадаємо, Реал мінімально обіграв Вільяреал (2:1) та достроково оформив чемпіонство Іспанії.

Реал достроково став чемпіоном Іспанії – поразка Барселони вже не мала жодного значення

Congratulations to Real Madrid on winning the 2019/20 La Liga title — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2020