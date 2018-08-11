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"Перес позбувся Роналду так само, як Бекхема та Роналдо – я не здивований", – Кассано про себе, Юве та Кріштіану

19:45 582 Читать на русском
"Перес позбувся Роналду так само, як Бекхема та Роналдо – я не здивований", – Кассано про себе, Юве та Кріштіану
Антоніо Кассано / ФК Верона

Колишній нападник мадридського Реала та низки італійських клубів Антоніо Кассано поділився думками щодо трансферу Кріштіану Роналду в Ювентус, новий сезон у Серії А та пошуки себе в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

"Уже можна сказати, що Ювентус забезпечив собі Скудетто до 2022 року. Роналду заб'є мінімум 40 м'ячів, а другим після "б'янконері" бачу лише Інтер. Ювентус добре попрацював, підписавши другого найкращого гравця планети. Звісно, я досі вважаю найкращим Ліонеля Мессі, і навіть назвав сина на його честь.

Роналду вже встановив фантастичний рекорд в Ювентусі – сам клуб не сподівався такого

Роналду допоможе Юве не тільки голами та результатами, а й з економічної точки зору. Я добре знаю Реал, це важливо навіть і для Флорентіно Переса. Коли настав час, то вони позбулися бразильця Роналдо та Девіда Бекхема, тому я не здивований, що з Роналду вчинили так само.

Роналду створений для Юве. Його фізичні кондиції позаземні, він завжди важко працює та ніколи не збавляє обертів. Я впевнений, що він чудово зійдеться з Аллегрі, оскільки Макс неймовірно працює з чемпіонами.

Разом із цим, я не вважаю Юве фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів. Думаю, що трофей здобуде Барселона. Роналду стане найкращим бомбардиром Серії А, Гонсало Ігуаїн і Едін Джеко доповнять подіум. Я б поставив на те, що Ікарді буде четвертим. Я вірив, що Гонсало може грати з Роналду, адже він ефективніша копія Каріма Бензема, а ще тепер нелегко знайти роль для Пауло Дибали.

Кассано вже грав проти Роналду

Щодо Роми, то я не вірю, що Джеко може грати з Патріком Шиком, оскільки той не грає широко. У формації 4-3-3 Ейсебіо Ді Франческо є місце лише для одного з них. Ікарді багато забиває, і це важливо для форварда, але забиті м'ячі – весь його внесок. Якщо ж брати загальну якість, то я віддаю перевагу Джеко. Також цікаво буде поспостерігати за Дрісом Мертенсом, адже Мауріціо Саррі підготував для нього особливу роль у Наполі.

Мій агент розмовляв із багатьма клубами і я йому вдячний, але я поставив так багато обмежень на можливі опції, оскільки не хочу бути занадто далеко від своєї сім'ї. Парма? Я б хотів... Маю надію, що ще встигну зіграти проти Кріштіану Роналду", – зізнався Кассано.

Відзначимо, що останній на сьогодні поєдинок у професійній кар'єрі Антоніо Кассано провів у травні 2016 року за Сампдорію. Нещодавно він заявив про бажання повернутись у футбол. Раніше 36-річний нападник грав за Барі, Рому, Реал, Мілан, Інтер і Парму. Новий сезон в італійській Серії А стартує 18 серпня. Туринський Ювентус із Роналду почне захист титулу виїзним поєдинком із К'єво.

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