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"Перес избавился от Роналду так же, как от Бекхэма и Роналдо – я не удивлен", – Кассано о себе, Юве и Криштиану

19:48 169 Читати українською
"Перес избавился от Роналду так же, как от Бекхэма и Роналдо – я не удивлен", – Кассано о себе, Юве и Криштиану
Антонио Кассано / ФК Верона

Бывший нападающий мадридского Реала и ряда итальянских клубов Антонио Кассано поделился мыслями относительно трансфера Криштиану Роналду в Ювентус, новом сезоне в Серии А и поисках себя в интервью La Gazzetta dello Sport.

"Уже можно сказать, что Ювентус обеспечил себе Скудетто до 2022 года. Роналду забьет минимум 40 мячей, а вторым после "бьянконери" вижу только Интер. Ювентус хорошо поработал, подписав второго лучшего игрока планеты. Конечно, я до сих пор считаю лучшим Лионеля Месси, а также назвал сына в его честь.

Роналду уже установил фантастический рекорд в Ювентусе – сам клуб не ожидал такого

Роналду поможет Юве не только голами и результатами, но и с экономической точки зрения. Я хорошо знаю Реал, это важно даже для Флорентино Переса. Когда пришло время, то они избавились от бразильца Роналдо и Дэвида Бекхэма, поэтому я не удивлен, что с Роналду поступили так же.

Роналду создан для Юве. Его физические кондиции внеземные, он всегда тяжело работает и никогда не сбавляет обороты. Я уверен, что он прекрасно сойдется с Аллегри, поскольку Макс невероятно работает с чемпионами.

Вместе с тем, я не считаю Юве фаворитом на победу в Лиге чемпионов. Думаю, что трофей получит Барселона. Роналду станет лучшим бомбардиром Серии А, Гонсало Игуаин и Эдин Джеко дополнят подиум. Я бы поставил на то, что Икарди будет четвертым. Я верил, что Гонсало может играть с Роналду, ведь он более эффективная копия Карима Бензема, а еще теперь нелегко найти роль для Пауло Дибалы.

Кассано вже грав проти Роналду

Что касается Ромы, то я не верю, что Джеко может играть с Патриком Шиком, поскольку тот не играет широко. В формации 4-3-3 Эусебио Ди Франческо место только для одного из них. Икарди много забивает, и это важно для форварда, но забитые мячи – весь его вклад. Если же брать общее качество, то я отдаю предпочтение Джеко. Также интересно будет понаблюдать за Дрисом Мертенсом, ведь Маурицио Сарри подготовил для него особую роль в Наполи.

Мой агент разговаривал со многими клубами и я ему благодарен, но я поставил так много ограничений на возможные опции, поскольку не хочу быть слишком далеко от своей семьи. Парма? Я бы хотел... Надеюсь, что еще успею сыграть против Криштиану Роналду", – признался Кассано.

Отметим, что последний на сегодня поединок в профессиональной карьере Антонио Кассано провел в мае 2016 года за Сампдорию. Недавно он заявил о желании вернуться в футбол. Ранее 36-летний нападающий играл за Бари, Рому, Реал, Милан, Интер и Парму. Новый сезон в итальянской Серии А стартует 18 августа. Туринский Ювентус с Роналду начнет защиту титула выездным поединком с Кьево.

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