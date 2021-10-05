Президент Реала Флорентіно Перес вирішив прояснити свої слова щодо вирішення долі трансферу Кіліана Мбаппе в Мадрид вже цієї зими.

"Трансфер Мбаппе в Реал цієї зими? Мене неправильно зрозуміли. Я говорив про те, що нам потрібно дочекатися наступного року, щоб отримати будь-які новини про це.

Перес зробив гучну заяву щодо трансферу Мбаппе в Реал

Ми завжди з повагою ставимося до ПСЖ, з яким у нас гарні відносини", – наводить слова Переса журналіст Адрієн Граньє у своєму твіттері.

Зазначимо, що Флорентіно раніше заявив, що вже 1 січня вдасться вирішити долю трансферу Мбаппе в Реал. Контракт Кіліана з ПСЖ розрахований до літа 2022 року.

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