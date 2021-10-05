Президент Реала Флорентино Перес решил прояснить свои слова насчет решения судьбы трансфера Килиана Мбаппе в Мадрид уже этой зимой.

"Трансфер Мбаппе в Реал этой зимой? Меня неправильно поняли. Я говорил о том, что нам нужно дождаться следующего года, чтобы получить какие-либо новости об этом.

Перес сделал громкое заявление о трансфере Мбаппе в Реал

Мы всегда с уважением относимся к ПСЖ, с которым у нас хорошие отношения", – приводит слова Переса журналист Адриен Гранье в своем твиттере.

Отметим, что Флорентино ранее заявил, что уже 1 января удастся решить судьбу трансфера Мбаппе в Реал. Контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года.

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