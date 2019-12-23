toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НАЗАРІЙ РУСИН ЮВЕНТУС - ЛАЦІО

Перес отримав потужного конкурента на виборах президента Реала

23:00 513 Читать на русском
Перес отримав потужного конкурента на виборах президента Реала
Флорентіно Перес / Фото з відкритих джерел

Цілком можливо, у Флорентіно Переса на майбутніх виборах зявиться достойний конкурент у Реалі.

Вісенте Болуда має намір балотуватися на посаду президента мадридського Реала у 2021 році, повідомляє іспанське видання AS. 64-річний підприємець і фахівець з морського права Болуда планує скласти конкуренцію нинішньому керманичу клубу Флорентіно Пересу. Вісенте свого часу вже виконував обов’язки президента Реала – в 2009 році він керував клубом після відставки Рамона Кальдерона.

Флорентіно Переса обрали президентом Всесвітньої футбольної асоціації

Нагадаємо, у 2013 та 2017 роках Флорентіно Перес був переобраний на посаді президента клубу, оскільки у нього не було жодного конкурента. Це, в тому числі, було пов'язано з тим, що 2012-го року Перес вніс зміни до статуту клубу: аби балотуватися на пост президента Реала, людина повинна мати членство в клубі протягом як мінімум 20 років (раніше було десять – прим.) і можливість надати особисту гарантію в розмірі 75 мільйонів євро від іспанського банку, без позик чи звернення до третіх сторін.

Реал – Атлетік: видовищна нічия нефартових команд, перформанс голкіперів та оптимістичне завершення року для "вершкових"

blog_ava
Мені дали машину, а через кілька днів забрали, – екс-легіонера Динамо зганьбив нижчоліговий клуб з Європи
11:55
6645
Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Флорентіно Перес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
17
год
:
4
хв
Астон Вілла
17:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук