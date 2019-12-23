Перес отримав потужного конкурента на виборах президента Реала

Цілком можливо, у Флорентіно Переса на майбутніх виборах зявиться достойний конкурент у Реалі.

Вісенте Болуда має намір балотуватися на посаду президента мадридського Реала у 2021 році, повідомляє іспанське видання AS. 64-річний підприємець і фахівець з морського права Болуда планує скласти конкуренцію нинішньому керманичу клубу Флорентіно Пересу. Вісенте свого часу вже виконував обов’язки президента Реала – в 2009 році він керував клубом після відставки Рамона Кальдерона.

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Нагадаємо, у 2013 та 2017 роках Флорентіно Перес був переобраний на посаді президента клубу, оскільки у нього не було жодного конкурента. Це, в тому числі, було пов'язано з тим, що 2012-го року Перес вніс зміни до статуту клубу: аби балотуватися на пост президента Реала, людина повинна мати членство в клубі протягом як мінімум 20 років (раніше було десять – прим.) і можливість надати особисту гарантію в розмірі 75 мільйонів євро від іспанського банку, без позик чи звернення до третіх сторін.

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