toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 УКРАЇНА U-21 - ДАНІЯ U-21

Флорентіно Переса обрали президентом Всесвітньої футбольної асоціації

22:06 173 Читать на русском
Флорентіно Переса обрали президентом Всесвітньої футбольної асоціації
Флорентіно Перес / The Times

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес очолив організацію, яка відповідає за клубний чемпіонат світу.

Представники восьми клубів з усього світу зустрілися у штаб-квартирі ФІФА і заснували Всесвітню футбольну асоціацію, інформує Marca. Головним її обов'язком буде організація та проведення клубного чемпіонату світу.

Реал не купуватиме гравців під час зимового трансферного вікна

На зустрічі були присутні делегації Реала (Іспанія), Мілана (Італія), Бока Хуніорс і Рівер Плейта (Аргентина), Америки (Мексика), Окленда (Нова Зеландія), Гуанчжоу Евергранд (Китай) і Мазембе (ДР Конго). Президентом Всесвітньої футбольної асоціації обрали Флорентіно Переса.

Нагадаємо, цьогорічний клубний чемпіонат світу пройде в Катарі з 11 по 21 грудня.

Лунін "змусив" Роналдо пояснити президенту Реала ігнор тренера – українець знову на перших шпальтах іспанських ЗМІ

blog_ava
Гол форварда Динамо у відеоогляді матчу Сербія – Люксембург – 3:2
08:55
6392
Теги
Флорентіно Перес Клубний чемпіонат світу Світ Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
47
хв
Північна Ірландія
21:45
Нідерланди
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук