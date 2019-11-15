Флорентіно Переса обрали президентом Всесвітньої футбольної асоціації

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес очолив організацію, яка відповідає за клубний чемпіонат світу.

Представники восьми клубів з усього світу зустрілися у штаб-квартирі ФІФА і заснували Всесвітню футбольну асоціацію, інформує Marca. Головним її обов'язком буде організація та проведення клубного чемпіонату світу.

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На зустрічі були присутні делегації Реала (Іспанія), Мілана (Італія), Бока Хуніорс і Рівер Плейта (Аргентина), Америки (Мексика), Окленда (Нова Зеландія), Гуанчжоу Евергранд (Китай) і Мазембе (ДР Конго). Президентом Всесвітньої футбольної асоціації обрали Флорентіно Переса.

Нагадаємо, цьогорічний клубний чемпіонат світу пройде в Катарі з 11 по 21 грудня.

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