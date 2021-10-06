Ранні етапи Кубка Франції подарували сюрреалістичну історію, однак футболу вона майже не стосується.

Тарб з четвертого дивізіону повинен був зустрітися з Вабром-Л'Аббеї на стадії четвертого раунду. Втім, гості не змогли вчасно прибути на стадіон, інформує New.in 24.

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Керівництво Тарба заздалегідь готувалося до поїздки, замовивши великий зручний автобус замість звичного мікроавтобуса. Делегація вмостилась на своїх місцях, а водій знайшов у навігаторі правильний пункт призначення. З цього моменту починається комедія з драматичною кінцівкою. Тренер Тарба Філіпп Чікареллі вирішив допомогти водію, порадивши коротший шлях. Керманич взявся налаштовувати навігатор і припустився помилки. Замість Vabres-L’Abbaye він проклав шлях до Vabre, що вимовляється так само. Різниця між містами складає 87 кілометрів.

Посеред поїздки помилка таки була виявлена, і гості всіма силами намагалися встигнути на матч. В одному із селищ дорогу їм перетнув веломарафон, а поблизу стадіону Вабра був надто маленький міст – автобус просто не вліз. Гравцям довелося хутко перевдягатися, щоб самостійно здолати останній кілометр. Зрештою, гості запізнилися на 45 хвилин і отримали технічну поразку (регламент дозволяє лише 15 хвилин затримки), покинувши розіграш Кубка Франції.

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