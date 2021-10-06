Тарб из четвертого дивизиона должен был встретиться с Вабром-Л'Аббеи на стадии четвертого раунда. Впрочем, гости не смогли вовремя прибыть на стадион, информирует New.in 24.

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Руководство Тарба заранее готовилось к поездке, заказав большой удобный автобус вместо привычного микроавтобуса. Делегация устроилась на своих местах, а водитель нашел в навигаторе правильный пункт назначения. С этого момента начинается комедия с драматичной концовкой. Тренер Тарба Филипп Чикарелли решил помочь водителю, посоветовав короткий путь. Рулевой взялся настраивать навигатор и допустил ошибку. Вместо Vabres-L'Abbaye он проложил путь к Vabre, что произносится так же. Разница между городами составляет 87 километров.

Посреди поездки ошибка таки была обнаружена, и гости всеми силами пытались успеть на матч. В одном из поселков дорогу им пересек веломарафон, а возле стадиона Вабра был слишком маленький мост – автобус просто не влез. Игрокам пришлось быстро переодеваться, чтобы самостоятельно преодолеть последний километр. В конце концов, гости опоздали на 45 минут и получили техническое поражение (регламент позволяет лишь 15 минут задержки), покинув розыгрыш Кубка Франции.

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