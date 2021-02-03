Він поспішав на тренування, а вона запізнювалася на заняття в театральному інституті. Їхня випадкова зустріч ледь не закінчилася трагедією, але переросла у велике кохання.

Кінець літа 1961-го, Динамо йде серед лідерів Вищої ліги. До завершення сезону, який стане унікальним для киян, залишається два місяці. Команда, ударною силою якої виступає тріо Лобановський – Каневський – Базилевич, незабаром стане чемпіоном Союзу. Вперше у своїй історії.

На повороті поруч із київським РАЦСом, на вулиці Шовковичній, дівчина прямо на ходу вилітає із "Москвича" 408-ї моделі. "Батько поспішав на тренування, а мати з подругою запізнювалися на заняття в театральному інституті. Дівчата ловили машину. Тато проїхав повз них, проте вирішив розвернутись і підвезти попутниць. Мама відволіклася розмовою: чи то погано зачинила двері, чи випадково рукою відчинила їх і вилетіла з автомобіля та сильно травмувалася", – розповідає незвичну історію знайомства своїх батьків Олег Олегович Базилевич.

Того дня гравець Динамо відпросився на кілька годин у наставника команди В’ячеслава Соловйова. Базилевич залишив базу, адже нібито мав доставити квитки на черговий матч батькам і друзям. Тренер ще додав на прощання: "Тільки не затримуйся".

Тетяна навчалася на другому курсі Київського театрального інституту імені Карпенка-Карого. Олег вважався одним із лідерів Динамо. Через два тижні після випадку на Шовковичній Базилевич оформив дубль у матчі 1/16 фіналу Кубка СРСР проти краматорського Авангарда. Спочатку він відзначився в основний час, а потім приніс перемогу в екстратаймі – 3:2. Згодом у чемпіонаті він заб’є два дуже важливі голи: СКА у Ростові (4:2) і тбіліському Динамо у Києві (1:0).

Мало хто знав, що у ці дні думки 23-річного хлопця заполонив не лише футбол. Олег постійно провідував Тетяну у лікарні і носив їй квіти. Вже незабаром, якраз після завершення чемпіонського сезону, пара одружилася.

1 грудня 1961-го на весіллі Базилевичів гуляла вся команда київського Динамо. Варто додати, що сукню для нареченої пошила її мати Елеонора Станіславівна. У 1964-му сім’я Базилевичів поповнилася первістком Олегом.

Олег і Тетяна, яка стала акторкою театру Лесі Українки, прожили разом понад сорок років. У 1978 році в дружини Олега Петровича трапився мікроінсульт, вона залишила сцену, а у 2004-му пішла із життя.

"Відносини Олега та Тетяни можна назвати непростими, адже фактично на спільній території повинні були вжитися два сильні характери, – каже Олег Базилевич-молодший. – Крім того, вони не мали багато часу на спілкування. Батько постійно перебував на зборах, на базі чи виїздах. Мама також наполегливо займалася роботою. І футбол, і театр – сфери, що потребують великих енерговитрат та забирають чимало нервів. Хоча тато, наприклад, намагався залишати роботу на роботі і про футбол вдома ми говорили обмаль".

За словами Олега Олеговича, батьки будували стосунки "не завдяки, а всупереч системі". У певний момент Олег та Тетяна розійшлися і навіть мешкали окремо. "Вони фактично розвелися, але потім знову зійшлися. Можу назвати маму жінкою з непростим характером, однак на це є певні причини. У неї було зовсім нелегке дитинство – її батько загинув на фронті. Мати була корінною киянкою, походила з давньої українсько-польської сім’ї. Її тато, мій дідусь, протягом усього життя приховував, що його батька-прокурора розстріляли муравйовці у 1918-му році", – згадує Базилевич-молодший.

Дружина видатного футболіста, а потім і тренера, рідко ходила стадіон. Через надмірне переживання за команди чоловіка, Тетяна нечасто дивилася матчі по телевізору. Олег Петрович – навпаки – полюбляв відвідувати театральні вистави. Базилевич-молодший згадує, як неодноразово спілкувався з Олегом Борисовим, легендарним актором, що зіграв роль Свирида Голохвостого у фільмі "За двома зайцями".

До речі, на момент випадкової зустрічі з Тетяною, Олег тісно спілкувався з Кірою Лавровою, журналісткою, донькою провідного актора театру Лесі Українки Юрія Лаврова. Брат Кіри, Кирило Лавров, був широко відомим завдяки безлічі ролей у кіно, а також у спектаклях цього ж театру.

У театрально-футбольних колах Києва тоді очікувалося, що Олег та Кіра можуть через якийсь час побратися. Несподіване знайомство з Тетяною все перекреслило, хоча вісь "театр – футбол" залишилася незмінною.

"Казати, що навантаження в Динамо були вбивчими, не варто – ніхто не загинув". Правила життя Олега Базилевича