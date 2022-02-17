"Наразі справа перебуває у дисциплінарних органах Української асоціації футболу, тому ми чекаємо на остаточне рішення. Якщо для цього будуть підстави і це рішення знову не оскаржуватиметься, буде визначено дату матчу", – заявив функціонер.

За словами Дикого, КДК ухвалив рішення про те, що матч слід провести. Однак Інгулець оскаржив це рішення та подав на нього апеляцію. На даний момент справа перебуває в апеляційному комітеті УАФ.

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"Якщо одна зі сторін буде мати зауваження щодо кінцевого вердикту, то вона може оскаржити його до Спортивного арбітражного суду в Лозанні", – додає виконавчий директор УПЛ.

Також Євген Дикий розповів про ймовірну дату поєдинку, якщо він таки відбудеться: "З одного боку календар змагань у березні є доволі щільним. Проте ми маємо середи, у які, на жаль, наші клуби вже не беруть участь у єврокубках. Тому вільну дату для цієї гри знайти реально".

Нагадаємо, матч 11-го туру Інгулець – Рух повинен був відбутися 17 жовтня. Однак через захворювання футболістів львівської команди на COVID-19 поєдинок було перенесено.

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