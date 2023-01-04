Ювентус починав новий рік, перебуваючи на третій позиції в турнірній таблиці й маючи за плечима 6-матчеву серію перемог. Сьогодні вона могла обірватися – Кремонезе грав дуже солідно і мав не одну нагоду засмутити фаворита.

Ювентус вирвав сьому перемогу поспіль, Лаціо поступився Лечче, Рома здолала Болонью і впритул наблизилась до зони ЛЧ

Однак туринці витерпіли і вистояли, а на останніх хвилинах таки взяли своє. Це Арек Мілік у компенсований час взяв на себе відповідальність виконати удар зі штрафного. Вийшло бездоганно і дуже красиво.