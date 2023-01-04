Переможний шедевр Міліка зі штрафного у відеоогляді матчу Кремонезе – Ювентус
22:26 - Читать на русском
Кремонезе поступився Ювентусу в рамках 16-го туру Серії А. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".
90+1’ Аркадіуш Мілік
Ювентус починав новий рік, перебуваючи на третій позиції в турнірній таблиці й маючи за плечима 6-матчеву серію перемог. Сьогодні вона могла обірватися – Кремонезе грав дуже солідно і мав не одну нагоду засмутити фаворита.
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Однак туринці витерпіли і вистояли, а на останніх хвилинах таки взяли своє. Це Арек Мілік у компенсований час взяв на себе відповідальність виконати удар зі штрафного. Вийшло бездоганно і дуже красиво.
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