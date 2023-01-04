Победный шедевр Милика со штрафного в видеообзоре матча Кремонезе – Ювентус
4 января 22:26 - Читати українською
Кремонезе уступил Ювентусу в рамках 16 тура Серии А. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".
90+1’ Аркадиуш Милик
Ювентус начинал новый год, находясь на третьей позиции в турнирной таблице и имея за плечами 6-матчевую серию побед. Сегодня она могла оборваться – Кремонезе играл очень солидно и имел не одну возможность огорчить фаворита.
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Однако туринцы вытерпели и выстояли, а на последних минутах взяли свое. Это Арек Милик в компенсированное время взял на себя ответственность за удар со штрафного. Получилось безупречно и очень красиво.
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