Победный гол Кулача в видеообзоре матча Ворскла – Олимпик

Ворскла на своем поле обыграла Олимпик в рамках 22-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и самых ярких моментов матча на "Футбол 24".

Единственный гол в отчетном поединке забил Владислав Кулач, реализовав пенальти. Этот мяч стал дебютным для форварда после возвращения в Ворсклу.

Ворскла минимально переиграла Олимпик – дончане потерпели седьмое поражение в УПЛ подряд

Таким образом, Ворскла набрала 20 очков, поднявшись сразу на девятую позицию в турнирной таблице УПЛ. Олимпик, оставшись с 18 зачетными баллами опустился на предпоследнюю строчку.