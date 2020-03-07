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Победный гол Кулача в видеообзоре матча Ворскла – Олимпик

18:30 72 Читати українською
Победный гол Кулача в видеообзоре матча Ворскла – Олимпик
Владислав Кулач (слева) / фото: Ворскла

Ворскла на своем поле обыграла Олимпик в рамках 22-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и самых ярких моментов матча на "Футбол 24".

63’ Владислав Кулач
 
Андрей Кравчук 79’
63’ Владислав Кулач
79’ Андрей Кравчук

Единственный гол в отчетном поединке забил Владислав Кулач, реализовав пенальти. Этот мяч стал дебютным для форварда после возвращения в Ворсклу.

Ворскла минимально переиграла Олимпик – дончане потерпели седьмое поражение в УПЛ подряд

Таким образом, Ворскла набрала 20 очков, поднявшись сразу на девятую позицию в турнирной таблице УПЛ. Олимпик, оставшись с 18 зачетными баллами опустился на предпоследнюю строчку.

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