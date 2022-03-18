Переможний гол-красень на 90+9 хвилині у відеоогляді матчу Евертон – Ньюкасл
18 березня 11:05 - Читать на русском
Евертон видряпав звитягу над Ньюкаслом (1:0) у 20-му турі АПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
Віталій Миколенко просидів увесь матч у запасі. Та одноклубники впорались без нього. Протягом поєдинку колективи обмінювались моментами, а арбітр додав аж 14 хвилин до основного часу.
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На 90+9-й все ж стало відоме ім'я переможця. Івобі, обігравшись з Калвертом-Льюїном, чудово пробив у дальній кут воріт Ньюкасла. Гудісон Парк вибухнув емоціями, а Лемпард навіть зламав руку. Евертон розташувався на 17-тій сходинці, до зони вильоту лише три пункти.
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