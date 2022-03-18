Евертон видряпав звитягу над Ньюкаслом (1:0) у 20-му турі АПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Віталій Миколенко просидів увесь матч у запасі. Та одноклубники впорались без нього. Протягом поєдинку колективи обмінювались моментами, а арбітр додав аж 14 хвилин до основного часу.

Евертон вистраждав перемогу над Ньюкаслом – Миколенко втікає від вильоту з АПЛ, фанат прикував себе до воріт

На 90+9-й все ж стало відоме ім'я переможця. Івобі, обігравшись з Калвертом-Льюїном, чудово пробив у дальній кут воріт Ньюкасла. Гудісон Парк вибухнув емоціями, а Лемпард навіть зламав руку. Евертон розташувався на 17-тій сходинці, до зони вильоту лише три пункти.