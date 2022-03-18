Эвертон выцарапал победу над Ньюкаслом (1:0) в 20-м туре АПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Виталий Миколенко просидел весь матч в запасе. Но одноклубники справились без него. В течение поединка коллективы обменивались моментами, а арбитр добавил 14 минут к основному времени.

Эвертон выстрадал победу над Ньюкаслом – Миколенко убегает от вылета из АПЛ, фанат приковал себя к воротам