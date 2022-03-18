Победный гол-красавец на 90+9 минуте в видеообзоре матча Эвертон – Ньюкасл
18 марта 11:05 - Читати українською
Эвертон выцарапал победу над Ньюкаслом (1:0) в 20-м туре АПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Виталий Миколенко просидел весь матч в запасе. Но одноклубники справились без него. В течение поединка коллективы обменивались моментами, а арбитр добавил 14 минут к основному времени.
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На 90+9-й все-таки стало известно имя победителя. Ивоби, обыгравшись с Калвертом-Льюином, отлично пробил в дальний угол ворот Ньюкасла. Гудисон Парк взорвался эмоциями, а Лэмпард даже сломал руку. Эвертон расположился на 17-й строчке, до зоны вылета всего три пункта.
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