Перемога сенсаційного лідера УПЛ у відеоогляді поєдинку Ворскла – Інгулець – 2:0
22:36 - Читать на русском
Ворскла впевнено обіграла Інгулець та очолила турнірну таблицю чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд матчу Ворскла – Інгулець
36’ Руслан Степанюк
67’ Ібрахім Кане
Олександр Козак 71’
36’ Руслан Степанюк
67’ Ібрахім Кане
71’ Олександр Козак
Ворскла за рівної гри досить несподівано повела у рахунку завдяки голу Степанюка наприкінці першого тайму. Полтавці у другому таймі продовжили атакувати та змогли подвоїти перевагу завдяки голу Кане з пенальті. Козак зменшив шанси Інгульця на камбек, отримавши другу жовту картку і підопічні Максимова без труднощів довели матч до перемоги.
Ворскла впевнено перемогла Інгулець і очолила турнірну таблицю УПЛ
Таким чином, Ворскла набрала 6 очок та стала одноосібним лідером чемпіонату. Інгулець з 1 пунктом перебуває поблизу зони вильоту.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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