Ворскла за рівної гри досить несподівано повела у рахунку завдяки голу Степанюка наприкінці першого тайму. Полтавці у другому таймі продовжили атакувати та змогли подвоїти перевагу завдяки голу Кане з пенальті. Козак зменшив шанси Інгульця на камбек, отримавши другу жовту картку і підопічні Максимова без труднощів довели матч до перемоги.

Ворскла впевнено перемогла Інгулець і очолила турнірну таблицю УПЛ

Таким чином, Ворскла набрала 6 очок та стала одноосібним лідером чемпіонату. Інгулець з 1 пунктом перебуває поблизу зони вильоту.