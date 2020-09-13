Програму дня в УПЛ закривав поєдинок у Полтаві між Ворсклою та Інгульцем. Гості спробували розпочати зустріч активно, вже на 1-й хвилині організувавши момент – це Сітчінава отримав пас від Запорожця й пробив з дальньої дистанції, спрямувавши м'яч над поперечиною. Втім, після цього ініціативу перехопила Ворскла, яка до середини тайму більше володіла м'ячем і подовгу залишалася на чужій половині поля. На 8-й хвилині це могло б вилитись у автогол Сітчінави, однак Шуст після його зрізки подачі від Кане спіймав сферу.

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Попри активність, у Ворскли взагалі нічого не виходило у завершальній фазі. На полі було багато позиційної боротьби та нервів, однак футбол був не вищого ґатунку. Інгулець міг покарати полтавців на 26-й хвилині контратакою, яку розіграв Запорожець – у її завершенні Коваленко віддав передачу на фланг від Козака, а той з меж штрафного завдав потужного удару. Різник зафіксував м'яч лише з другої спроби, а Ворскла огризнулася низкою стандартів та кросів. Гостроти вони не принесли, але й петровці нічим, крім пресингу, не запам'ятовувались.

Зрештою, у рівному футболі стався несподіваний гол Ворскли: на 36-й хвилині Васін отримав закидання по флангу від Альюна, переграв Ковальова й викотив передачу під удар Степанюку – Руслан же викрутив стопу та замкнув. 1:0! Після цього моменту полтавці провели ще два удари по воротах, однак постріл Пердути в дев'ятку після сольного проходу взяв Шуст, а замикання подачі Кане у виконанні Кулача виявилось неточним. На перерву команди пішли за мінімальної переваги "зелено-білих".

Другий тайм розпочався у тому ж руслі – багато активності за загальної переваги Ворскли. На 51-й хвилині це могло вилитись у гол полтавців, однак Кане після передачі Васіна в штрафний пробив у зовнішній бік сітки. Інгулець огризався: на 53-й хвилині Коваленко обвідним ударом зі стандарту поцілив у сітку із зовнішнього боку, а на 59-й Кучеренко вистрілив з дистанції – трохи неточно. І от, коли вже здалося, що петровці вирівняли хід зустрічі, сталося пенальті за гру Семенка рукою на 66-й хвилині. Кане підійшов до "позначки" та впевнено реалізував вирок – 0:2!

Ще за дві хвилини Козак, маючи жовту картку, вирішив "пірнути" у штрафному – принаймні, так здалося арбітру Юрію Можаровському. Олександр отримав друге попередження, залишивши Інгулець у меншості. Момент суперечливий, але VAR у цьому матчі не було, а Козак особливо й не сперечався.

В наступні 20 хвилин моментів не виникало, хоча обидва тренери провели по чотири-п'ять замін. У діях Інгульця відчувалася приреченість, а Ворскла, продовжуючи домінування, все так же провалювалась у завершальній фазі атак. Зрештою, нічого цікавого команди так і не створили. Фінальний свисток зафіксував перемогу "зелено-білих".

Таким чином, Ворскла набрала шість очок і піднялася на першу сходинку в турнірній таблиці УПЛ! Інгулець же, маючи в активі один заліковий бал, опустився на одинадцяту сходинку.

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