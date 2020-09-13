Победа сенсационного лидера УПЛ в видеообзоре поединка Ворскла – Ингулец – 2:0
22:39 - Читати українською
Ворскла уверенно обыграла Ингулец и возглавила турнирную таблицу чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор матча Ворскла – Ингулец.
36’ Руслан Степанюк
67’ Ибрахим Кане
Александр Козак 71’
36’ Руслан Степанюк
67’ Ибрахим Кане
71’ Александр Козак
Ворскла при равной игре довольно неожиданно повела в счете благодаря голу Степанюка в конце первого тайма. Полтавчане во втором тайме продолжили атаковать и смогли удвоить преимущество благодаря голу Кане с пенальти. Козак уменьшил шансы Ингульца на камбэк, получив вторую желтую карточку, и подопечные Максимова без труда довели матч до победы.
Ворскла уверенно победила Ингулец и возглавила турнирную таблицу УПЛ
Таким образом, Ворскла набрала 6 очков и стала единоличным лидером чемпионата. Ингулец с 1 пунктом находится вблизи зоны вылета.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter