Ворскла при равной игре довольно неожиданно повела в счете благодаря голу Степанюка в конце первого тайма. Полтавчане во втором тайме продолжили атаковать и смогли удвоить преимущество благодаря голу Кане с пенальти. Козак уменьшил шансы Ингульца на камбэк, получив вторую желтую карточку, и подопечные Максимова без труда довели матч до победы.

Ворскла уверенно победила Ингулец и возглавила турнирную таблицу УПЛ

Таким образом, Ворскла набрала 6 очков и стала единоличным лидером чемпионата. Ингулец с 1 пунктом находится вблизи зоны вылета.