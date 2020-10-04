Поединок начался очень неудачно для Колоса – уже на 22 минуте ковалёвцы сделали три вынужденные замены. Мариуполь немного острее атаковал, однако в первой половине моментов почти не было.

Колос на последних секундах вырвал победу над Мариуполем благодаря ошибочному пенальти

Второй тайм начался с мощного выстрела Лысенко в каркас ворот. Колос имел еще несколько возможностей, однако забил лишь в компенсированное время. Фол на Сагуткине был совершен за пределами штрафной, однако арбитр указал на точку (VAR не работал на матче) и Ориховский уверенно его реализовал.

Таким образом, Колос набрал 10 очков, поднявшись на третью позицию в УПЛ. Мариуполь, имея в активе семь зачетных баллов, остался на седьмой строчке.