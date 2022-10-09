"Осінь – пора особливих українських перемог над Росією! Колись ми тішились нашими звитягами на футбольному полі, а зараз радіємо успіхам наших Збройних сил, які цієї осені досягли видатних перемог над рашистами.

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Ми славимо наших захисників і віримо у нашу велику перемогу, бо знаємо: Україна сильніша духом, вмінням і вірою!", – йдеться у заяві Динамо на офіційному сайті.

Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня, Динамо в рамках 6-го туру УПЛ зіграє з Рухом. Початок зустрічі о 17:00.

Динамо – Рух: анонс матчу УПЛ