"Перемагали, перемагаємо й обов'язково переможемо!": Динамо презентувало емоційний ролик на підтримку ЗСУ
13:53 - Читать на русском
Київський клуб висловив слова подяки українським воїнам, які мужньо захищають нашу батьківщину.
"Осінь – пора особливих українських перемог над Росією! Колись ми тішились нашими звитягами на футбольному полі, а зараз радіємо успіхам наших Збройних сил, які цієї осені досягли видатних перемог над рашистами.
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Ми славимо наших захисників і віримо у нашу велику перемогу, бо знаємо: Україна сильніша духом, вмінням і вірою!", – йдеться у заяві Динамо на офіційному сайті.
Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня, Динамо в рамках 6-го туру УПЛ зіграє з Рухом. Початок зустрічі о 17:00.
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