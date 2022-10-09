Криза Динамо продовжується. Кияни видали свій найгірший старт в історії виступів у Лізі Європи, програвши усі три матчі у групі, а в УПЛ команда розпочала з двох поразок і шістьох пропущених м'ячів. Після цього "біло-сині" здобули перемоги над Минаєм і Львовом, але вони були мінімальними – і на щось більше команда не заслужила. В прямому сенсі. У жодному з поєдинків чемпіонату кияни не змогли награти бодай на 1 очікуваний гол.

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Підопічні Мірчі Луческу стали часто програвати єдиноборства, хоча в плані інтенсивності й темпу гри все в порядку. В обороні забагато дурних помилок, а позиційна робота виглядає розбалансованою – взнаки даються відсутність Шапаренка та слабкість лівого флангу. Це виливається в критично низьку кількість моментів у атаці. На щастя, загальний та індивідуальний клас витягує киян, але у матчах не против аутсайдерів він вже не рятує.

Як наслідок, Динамо важко знайти в турнірній таблиці УПЛ. "Біло-сині" йдуть аж дев'ятими (але мають гру в запасі). Між тим, календар у жовтні надзвичайно важкий, а вже у четвер треба за будь-яку ціну перемагати Ренн на виїзді – це змушує проводити масштабну ротацію, що знову ж таки битиме по зіграності. Втім, іншого виходу кияни не мають.

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Благо, в суперниках сьогодні не міцний середняк, а лише Рух. Львів'яни у перших п'яти турах зазнали трьох поразок та розписали одну бойову нічию – і це при тому, що в суперниках були Колос, Металіст, Верес і Шахтар, який грав у меншості понад годину. Зате вдалося переграти Зорю завдяки хет-трику Таллеса, у якого цей сезон став явно проривним

Стиль у "жовто-чорних" простий. Команда Леоніда Кучука ставить на надійність біля власних воріт, працюючи від руйнування гри суперника та швидких контратак. Коли у неї з'являється простір, то Рух перетворюється на дуже небезпечний і забивний колектив. Якщо ж простору немає, а опонент ще й м'яч віддає, то львів'яни здуваються, практично нічого не створюючи.

Динамо не віддасть ініціативу, тож у "народної оборони Львова" будуть шанси в контргрі. Проблема полягає в ненадійності цієї оборони – Рух пропускає в кожному турі, причому помиляються не тільки захисники. Суперники награли всього на 5 очікуваних голів у ворота львів'ян, однак підопічні Леоніда Кучука пропустили цілих вісім – це найгірший перебір в УПЛ. Без нього рухівці боролися б за зону єврокубків.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бущан, Шапаренко, Супряга – Альваренга

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Рух

Динамо: Бойко – Караваєв, Забарний, Бурда, Дубінчак – Сидорчук, Андрієвський – Циганков, Буяльський, Перріс – Гармаш

Рух: Паньків – Роман, Слюсар, Дідик, Лях – Федорчук, Сапуга – Соломон-Отабор, Таллес, Климчук – Бойчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Вболівальникам киян варто приготуватись до непростого поєдинку. Рух закриється в автобусі, а Динамо в поточному сезоні дуже важко розкриває оборону суперника – навіть якщо є простір. Між тим, львів'яни в плані руйнування гри завжди були на висоті, а від господарів сьогодні очікується ротація складу. Ризик осічки досить великий.

Втім, підопічні Мірчі Луческу в усіх інших фазах гри виглядають не настільки жахливо. Проблеми є, але також є і клас, готовність виконувати великий об'єм бігової роботи та висока інтенсивність. Командам з нижньої половини таблиці важко контратакувати Динамо, а "біло-сині" бодай на гол завжди награють – і навряд чи вони не заб'ють привізній обороні Руха. Саме тому ми поставимо на перемогу фаворита.

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