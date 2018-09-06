Перехід Шевченка в Челсі – найдорожчий трансфер в історії АПЛ, враховуючи інфляцію

Трансфер Андрія Шевченка з Мілана в Челсі може вважатися найкоштовнішим в історії англійського футболу.

Британський портал Totally Money дослідив, в скільки обійшовся б кожен трансфер АПЛ з 1992 року на цей момент, враховуючи інфляцію. Отож, якби англійські клуби всі придбання здійснили влітку 2018-го, найдорожчим був би перехід Андрія Шевченка в Челсі. В 2006 році лондонці заплатили Мілану за українця 29,4 мільйона фунтів, які еквівалентні сьогоднішнім 144,4 мільйона фунтів.

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Друге місце в рейтингу зайняв перехід Алана Ширера з Блекберна в Ньюкасл. У 1996 році це було 15 мільйонів фунтів, а сьогодні такий трансфер коштував би 125,1 мільйона. Замикає трійку легендарний захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд – в 2002 році МЮ віддав за нього Лідсу 29 млн фунтів, що сьогодні дорівнювало б 121,7 млн.

У топ-5 потрапили ще два придбання МЮ: Поль Погба (86 млн фунтів у 2016-му і теоретичні 117,7 млн зараз) та Хуан Себастьян Верон (26,4 мільйона в 2001-му та 115,9 млн станом на 2018 рік).

Вартість інших українських футболістів АПЛ також виросла б. Тоттенхем у 2000-му році придбав Сергія Реброва за 11 мільйонів фунтів. На сьогодні ця сума еквівалентна 53,6 мільйона британської валюти. Олександр Зінченко у 2016 році перейшов у Манчестер Сіті за 1,64 мільйона, а зараз обійшовся б "містянам" в 2,225 мільйона.

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Топ-10 найдорожчих трансферів в історії АПЛ з урахуванням інфляції: