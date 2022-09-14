Матчі Шахтаря проти Селтіка у Лізі чемпіонів цілком можна назвати класикою. Принаймні, для українського футболу – занадто багато яскравих спогадів залишило це протистояння. Одразу згадується розгром шотландців у Донецьку в 2004 році з дублем Матузалема. Не забувається і скандальне фіаско у Глазго – "гірники" догравали вдев'ятьох і пропустили єдиний гол через затягування гри Лаштувкою (хоча він тримав м'яч всього 5 секунд).

Шахтар – Селтік: де дивитися матч Ліги чемпіонів

В 2007-му донеччани знову били острів'ян на РСК Олімпійський (2:0) – причому обидва голи були забиті ще до 8-ї хвилини (відзначились Брандао і Лукареллі). На виїзді ж підопічні Мірчі Луческу знову поступились, пропустивши вирішальний м'яч на 90-й хвилині. Словом, протистояння були запальні. Жоден фанат Шахтаря не забуде цих матчів.

Цікаво, що донеччани зустрічаються з Селтіком практично у тих же умовах, що і 15-18 років тому. Донеччани так само вважаються темною конячкою групи, а шотландці знову є фаворитами – але не беззаперечними. Змінилось тільки місце проведення домашки "помаранчево-чорних" (гра пройде у Варшаві) та насиченість складу українцями.

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Шахтар входить у нову епоху натужно. В критично ослабленому чемпіонаті підопічні Ігора Йовічевіча набрали 10 очок, що дозволяє ділити лідерство разом з Колосом – втім, "гірники" вкрай невиразно виглядають у позиційному наступі. У команди суттєво зменшилась кількість дій у штрафному і тривалість володінь, а разом з ними впала кількість та якість моментів.

В середньому, за матч донеччани награють на 1,68 xG, а забивають і того менше – всього 4 голи за 4 тури. Перемоги даються завдяки класу, на якому вдається створити 2-3 хороших епізоди.

Для Ліги чемпіонів вся ця історія здається не дуже важливою, адже тут на Шахтар чинитимуть колосальний тиск, що дозволить грати від контратак. На що здатні "помаранчево-чорні" в цьому режимі, прекрасно показав поєдинок з РБ Лейпциг (4:1) – втім, не все так однозначно.

По-перше, підопічним Ігора Йовічевіча пощастило з першим голом, а та і загалом команда реалізувала 4 з 5-ти ударів. По-друге, навіть в умовах УПЛ у "гірників" є проблеми з пресингом суперників – Лейпциг же максимально швидко повертав м'яч на чужій половині поля й виграв усю боротьбу (але не розумів, що робити далі).

По-третє, навіть у ЛЧ необхідно щось створювати самому (хоча б для різноманітності) – німці, наприклад, до першого голу Шведа не тиснули на задню лінію Шахтаря, що виливалось у мільйон перепасовок захисників з подальшим виносом в нікуди.

Тим не менш, на просторі донеччани дуже небезпечні. Цього у команди не відняти. Сам склад заточений під контратаки. Та і з подоланням пресингу не все так страшно – звісно, команду загалом душать, але в окремих епізодах вона демонструє непогані навички виходу з-під тиску.

Це неймовірно важливо перед матчем проти Селтіка, адже шотландці в пресингу виглядають навіть агресивніше за розпіарений РБ Лейпциг – у перші 30 хвилин підопічні Анге Постекоглу відверто заганяли Реал, награвши на кілька голів.

Надалі "кельти" також не відмовлялись від агресивної гри без м'яча, але виникали запитання до позиційної складової пресингу. При подоланні першої фази мадридці отримували купу простору, що і вилилось у розгром – причому "бланкос" порвали суперника виключно на швидких атаках із активними вмиканнями флангів. При цьому іспанці взагалі не пресингували оборону Селтіка. Ідеальний сценарій для Шахтаря, у якого навіть є свій Вінісіус.

І все одно фаворитом сьогодні буде Селтік. У себе в чемпіонаті цей колектив здобув 6 перемог із 6-ти із сумарним рахунком 25:1. В останньому турі підопічні Анге Постекоглу розбомбили фіналіста Ліги Європи (4:0), що багато говорить про якість футболу шотландців. Навіть у поєдинку з Реалом 27% своїх дій з м'ячем скотти провели на чужій третині поля – та і в цілому за більшістю статистичних показників команда переважала або йшла на рівних з Мадридом.

До того ж, Селтік протягом останнього тижня відпочивав, а Шахтар провів надзвичайно виснажливий поєдинок з Чорноморцем. Словом, сьогодні "гірникам" буде важко – але кому в Лізі чемпіонів легко? Шотландці круті, але у них теж достатньо приводів переживати за результат.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Селтік

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Швед, Судаков, Мудрик – Зубков

Селтік: Харт – Юрановіч, Картер-Вікер, Єнц, Тейлор – Макгрегор, О'Райлі, Хатате – Абада, Якумакіс, Жота

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери визнають Селтік фаворитом, але далеко не беззаперечним. Коефіцієнт на перемогу шотландців коливається в районі 2,2-2,3, а це забагато. Зрозуміти контори можна, адже підопічні Анте Постекоглу, при всій своїй симпатичності – далеко не гранд. Крім того, в поєдинку з Реалом скотти майже нічого не створили за понад годину гри, хоча інтенсивність була топовою.

Шахтар – Селтік: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Сьогоднішній сценарій гри може вийти схожим. Селтік чинитиме тиск, швидко повертаючи м'яч на чужій третині, а Шахтар страждатиме в "автобусі" – питання лишень в тому, наскільки довго це триватиме і чи вдасться "гірникам" адаптуватись. Чуамені й Модріча у нашому складі, на жаль, немає, тож варто готуватись до проблем. Особливо страшно за єдиноборства, адже в Німеччині "помаранчево-чорні" програли їх з тріском.

Тим не менш, у матчі з РБ Лейпциг донеччани допустили вкрай мало гострих моментів біля власних воріт, та і розбивати тиск німців по ходу зустрічі періодично вдавалось – і це вилилось у розгром. Щоправда, РБ перебував у кризі й сам погано атакував, чого не скажеш про Селтік. З іншого боку, склад у шотландців слабший за німецький.

Будемо відверті – передумов для того, щоб повторити успіх тижневої давнини, зовсім небагато, але зачепитись за нічию Шахтарю до снаги. Буде дуже важко, буде болісно, але у "гірників" є орієнтований на контратаки склад і є розуміння, як виходити в ці контратаки. У Селтіка ж є позиційні проблеми з пресингом і немає суперзіркових футболістів, здатних карати за першу ж помилку. Саме тому ми ризикнемо поставити на "мирову".

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