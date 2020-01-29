Передумови для повернення Реброва в Динамо є, адже Михайличенко більше менеджер, аніж тренер, – скаут

Відомий український скаут Алекс Великих поділився думками щодо тренерського хисту Сергія Реброва.

"Для повернення Реброва в Динамо є певні передумови. Наприклад, актуальний тренер киян Михайличенко, все ж більше спортивний менеджер, аніж коуч. По-друге, з Ребровим до Києва приїде й готовий тренерський штаб успішних сучасних фахівців.

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По-третє, можливо, саме Ребров зможе дати чіткий вектор розвитку українського гранда, бо послідовності останнім часом у киян не помічається, починаючи від питань комплектування, закінчуючи якістю та результатами виступів. Але якщо Ребров все-таки відмовитися від кар'єри в Європі і пристане на пропозицію Ігоря Суркіса, то до Києва приїде вже не той Сергій, що був колись тренером-початківцем серед гравців з гучними іменами й необмеженими амбіціями, а вже досить сформований фахівець, який знає собі ціну. Тому менеджменту Динамо слід закладати в розрахунки й цей важливий фактор – фактор особистості тренера", – сказав Великих в інтерв’ю виданню Gazeta.ua.

Нагадаємо, уболівальники Ференвароша, який з 2018 року тренує Ребров, підбили підсумки минулого десятиріччя і визнали українського фахівця найкращим тренером угорської команди за останні 10 років.

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