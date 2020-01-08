toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Президент Ференцвароша розповів, яку домовленість має із Ребровим

08:27 905 Читать на русском
Президент Ференцвароша розповів, яку домовленість має із Ребровим
Сергій Ребров / Ференцварош

Президент Ференцвароша Габор Кубатов зізнався, що придбати угорського футболіста важче і дорожче, ніж легіонера.

"В минулому сезоні ми хотіли купити одного 30-річного угорця з угорського клубу, але за нього хотіли отримати більше, ніж ми в підсумку віддали за Токмака Нгуена (400 тисяч євро, – прим).

Ребров визнаний найкращим тренером Ференцвароша за останні 10 років

Ми домовилися з головним тренером Сергієм Ребровим, що на полі завжди має бути п'ять угорців, але ви можете бачити, що ми обмежені у своєму виборі. Ми плануємо вийти на трансферний ринок і підсилитися, але купити угорця дуже складно і дорого, тому нам простіше буде запросити легіонера. Наш спортивний директор вже багато разів переглядав гравців в Південній Америці і знайшов футболістів, які нам підходять", – цитує Кубатова Blikk.

Нагадаємо, наразі Ференцварош очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини. В заявці команди на сезон 13 легіонерів.

"Заходимо, дивимося на Лобановського, а він каже: "Зняли рейтузи". Капелло, Шевченко, Блохін і Ко – про Великого Метра

blog_ava
Григорчук: Потрібен лише один український тренер, який би потрапив у топ-чемпіонат і тоді все буде по-іншому
00:19
654
Теги
Світ Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
9
хв
Валенсія
21:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук