Президент Ференцвароша розповів, яку домовленість має із Ребровим

Президент Ференцвароша Габор Кубатов зізнався, що придбати угорського футболіста важче і дорожче, ніж легіонера.

"В минулому сезоні ми хотіли купити одного 30-річного угорця з угорського клубу, але за нього хотіли отримати більше, ніж ми в підсумку віддали за Токмака Нгуена (400 тисяч євро, – прим).

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Ми домовилися з головним тренером Сергієм Ребровим, що на полі завжди має бути п'ять угорців, але ви можете бачити, що ми обмежені у своєму виборі. Ми плануємо вийти на трансферний ринок і підсилитися, але купити угорця дуже складно і дорого, тому нам простіше буде запросити легіонера. Наш спортивний директор вже багато разів переглядав гравців в Південній Америці і знайшов футболістів, які нам підходять", – цитує Кубатова Blikk.

Нагадаємо, наразі Ференцварош очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини. В заявці команди на сезон 13 легіонерів.

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