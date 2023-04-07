32-річного вболівальника Фейєнорда затримали прямо на стадіоні під час півфінального матчу Кубка Нідерландів з Аяксом.

На 61-й хвилині за рахунку 2:1 на користь Аякса вболівальник Фейєнорда жбурнув у голову Деві Классена запальничку, розбивши йому голову. Головний арбітр зустрічі призупинив матч на півгодини, після чого команди все ж дограли зустріч. Більше голів того вечора забито не було.

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Як інформує Voetbal International, роттердамська поліція заарештувала 32-річного вболівальника Фейє просто під час матчу. Наразі житель Рулофарендсвена проходить у цій справі в статусі підозрюваного. Слідство має встановити, причетний він до інциденту, чи ні.

Классен не зміг дограти матч і достроково попросив заміну через біль у голові.

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