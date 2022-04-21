Передгольовий пас Зінченка у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Брайтон – 3:0
09:41 - Читать на русском
Манчестер Сіті розгромив Брайтон в рамках 30-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
На підопічних Пепа Гвардіоли тиснув результат. Ліверпуль зіграв свій поєдинок раніше і переміг. Відтак, "містянам" теж потрібно було брати три очки, щоб повернути собі перше місце в турнірній таблиці.
Манчестер Сіті переграв Брайтон і повернувся на вершину АПЛ – Зінченко допоміг поставити крапку
Брайтон приїхав у Манчестер після двох перемог – над Тоттенхемом та Арсеналом. "Чайки" були не проти продовжити позитивну серію і навіть не пропустив у першому таймі, але після перерви господарі взяли своє. Окремо відзначимо третій гол, який став можливим завдяки Олександру Зінченку.
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