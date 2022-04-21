На підопічних Пепа Гвардіоли тиснув результат. Ліверпуль зіграв свій поєдинок раніше і переміг. Відтак, "містянам" теж потрібно було брати три очки, щоб повернути собі перше місце в турнірній таблиці.

Манчестер Сіті переграв Брайтон і повернувся на вершину АПЛ – Зінченко допоміг поставити крапку

Брайтон приїхав у Манчестер після двох перемог – над Тоттенхемом та Арсеналом. "Чайки" були не проти продовжити позитивну серію і навіть не пропустив у першому таймі, але після перерви господарі взяли своє. Окремо відзначимо третій гол, який став можливим завдяки Олександру Зінченку.