Манчестер Сіті залежить тільки від себе. Виграти всі матчі – і чемпіонство у кишені. Ліверпуль вчора розбив Манчестер Юнайтед, а "містяни" сьогодні відповіли перемогою над Брайтоном. "Чайки" останнім часом набрали хороший хід і зуміли створити проблеми Сіті.

Ліверпуль обіграв Ман Сіті та вийшов у фінал Кубка Англії – слабкий матч Зінченка, фейл кіпера, Клопп знову б'є Пепа

Олександр Зінченко залишився в запасі. Українець забагато помилявся в кубковому матчі. Гвардіола з перших хвилин йому не довірився. Вокер травмований, тому Канселу перейшов на правий фланг оборони, а ліву бровку віддали Аке. Після того, як Аке отримав пошкодження, Зінченко теж не вийшов. Пеп перевів Канселу на лівий фланг, а вправо змістив Стоунза.

І лише коли Стоунз зморився, вийшов Зінченко (Канселу ще раз змінив фланг). На фінальні 15 хвилин. Але цього часу українцю вистачило, щоб створити гол. Олександр класно зіграв на перехопленні та розпочав гольову атаку Манчестер Сіті, яка завершилася голом Сілви. Це вже був третій гол "містян".

Манчестер Сіті дуже довго шукав підходи до воріт Брайтона. Весь перший тайм йшла гра в одні ворота, але господарі марнували свої моменти. Виділявся Марез, який не міг скористатися подарунками в чужому штрафному. Що цікаво, Сіті володів м'ячем, але найкращі атаки розганяв на швидкості, після перехоплень.

Солістом традиційно був де Брюйне. Одну перспективну контру запоров Марез, тому наступну Кевін вирішив завершити сам – також неточно. Удар Бернарду в "дев'ятку" потягнув голкіпер, а спробу Гюндогана заблокували захисники. Здалеку приклався Канселу, був момент у Родрі, ще раз пробив де Брюйне.

Зрештою Манчестер Сіті все ж добився свого. Одна з контратак стала результативною. Де Брюйне протягнув м'яч через півполя, а Марез використав вдалий рикошет і переправив м'яч у сітку. "Містяни" закріпили перевагу після кутового – захисник Брайтона підправив дальній удар Фодена в кут воріт. А розгром оформили вже з допомогою Зінченка.

Манчестер Сіті набрав 77 очок і повернувся на вершину АПЛ. Ліверпуль відстає на одне очко.