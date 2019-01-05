Пепе стане гравцем Монако

Португальський захисник дуже близький до переїзду у Францію.

За інформацією сайту Джанлуки Ді Марціо, Пепе найближчим часом перейде у Монако на правах вільного агента.

Шальке повідомив про перехід Налдо в Монако

Повідомляється, що у захисника була пропозиція від Порту, де він вже виступав, однак Пепе вирішив приєднатись до складу "монегасків". Про перехід незабаром буде офіційно повідомлено.

Нагадаємо, раніше екс-гравець Реала розірвав контракт із Бешикташем за обопільною згодою сторін. Пепе в поточному сезоні вищої ліги Туреччини провів 10 матчів і забив 3 голи.

Від Буффона до Роббена – символічна збірна гравців, які влітку 2019 року можуть стати вільними агентами