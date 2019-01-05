Пепе стане гравцем Монако

Іспанія — 19:33 416
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Селезньов прилетів у Малагу – в аеропорті його зустрічали журналісти та вболівальники
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Моурінью виключив повернення в БенфікуПортугалія — 15:19 648
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6 переможців Ліги чемпіонів та 3 чемпіони світу – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2018 роціСвіт — 14:00 2602
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Кравець подешевшав на 1 млн євро, Кучер – на 100 тисяч – як змінились ціни українських футболістів у ТуреччиніТуреччина — 13:50 503
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Баварія погодилась заплатити 35 мільйонів євро за Павара, трансфер може відбутись у найближчі дніНімеччина — 13:11 466
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