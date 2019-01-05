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Пепе стане гравцем Монако

18:54 162 Читать на русском
Пепе стане гравцем Монако
Пепе / AFP

Португальський захисник дуже близький до переїзду у Францію.

За інформацією сайту Джанлуки Ді Марціо, Пепе найближчим часом перейде у Монако на правах вільного агента.

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Повідомляється, що у захисника була пропозиція від Порту, де він вже виступав, однак Пепе вирішив приєднатись до складу "монегасків". Про перехід незабаром буде офіційно повідомлено.

Нагадаємо, раніше екс-гравець Реала розірвав контракт із Бешикташем за обопільною згодою сторін. Пепе в поточному сезоні вищої ліги Туреччини провів 10 матчів і забив 3 голи.

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Теги
Трансфери Монако Монако Франція
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