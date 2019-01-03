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Шальке повідомив про перехід Налдо в Монако

18:05 84 Читать на русском
Шальке повідомив про перехід Налдо в Монако
Налдо / фото із соцмереж

Захисник Шальке Налдо продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції.

Налдо покинув Шальке і підписав контракт з Монако до літа 2020 року, повідомляє прес-служба гельзенкірхенців. За неофіційною інформацією монегаски заплатили за бразильця 1,2 млн євро.

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"Я дуже вдячний керівництву Щальке за те, що цей перехід відбувся. Це рішення було для мене дуже складним, але у мене достатньо амбіцій і я готовий прийняти черговий виклик у такому великому клубі, як Монако.

Я назавжди запам'ятаю час, проведений в Шальке. Я щиро полюбив клуб і його вболівальників", – сказав Налдо.

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Зауважимо, що Налдо у поточному сезоні провів за Шальке 13 матчів в усіх турнірах, результативними діями 36-річний центрбек не відзначався.

Теги
Трансфери Налдо Налдо Шальке Шальке Монако Монако Німеччина Трансфери Чемпіонату Німеччини
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