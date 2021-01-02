"У нас проблеми в атаці. Нам потрібен хороший форвард. Але почали ми з налагодження справ в обороні. Адже у перших 6 офіційних матчах ми пропустили 20 голів.

Львів визначився з планами на зимові збори

Коли ви стільки пропускаєте, то не можете розраховувати на те, щоб заробляти очки. Ми дуже багато працювали. Наша мета – позаду грати "на нуль". Якщо ми не пропускаємо, вже на одне очко можемо розраховувати.

Чи багато буде змін у складі? Думаю, ні. Ми хочемо точково підсилитися. Хоча б по одному гравцю у кожну лінію. Підсилення нам необхідне.

У нас одне завдання – залишитися у Прем'єр-лізі. Від цього і будемо відштовхуватися. Ми бачимо, що у турнірній таблиці немає аутсайдерів. Після поразки від Маріуполя ми зробили висновки і більше не програвали. Звичайно, нам не вистачає класу і досвідчених хлопців. Але у нас є час, щоб підготуватися і виглядати гідно. Треба вирішувати свої завдання і не чекати останнього туру", – сказав Шумський у коментарі виданню Sportarena.

Нагадаємо, Львів пішов на зимову паузу на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 9 очок – в активі підопічних Віталія Шумського дві перемоги, три нічиї і сім поразок.

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