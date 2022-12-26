Лондонці пропустили першими, ризикуючи втретє поспіль втратити очки. Ріс Джеймс невдало підставив голову під сильний крос з флангу і зрізав м'яч у власні ворота. Челсі відігрався під завісу тайму завдяки пенальті – Жоржінью пробив чітко.

Челсі з пенальтійним рекордом Жоржінью здолав Астон Віллу, Ярмоленко не врятував Вест Хем від сорому з Саутгемптоном

Підопічні Тухеля змогли довершити камбек по перерві. Героєм "синіх" став Ромелу Лукаку, який спочатку забив сам, а потім забігом мустанга змусив оборонців Вілли ще раз "привозити" пенальті. Жоржінью знову не схибив – 1:3.