Пенальтійний камбек у відеоогляді матчу Астон Вілла – Челсі – 1:3
26 грудня 22:53 - Читать на русском
Челсі дотиснув Астон Віллу у матчі 19-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів гри.
завершено
Жоржінью 34’
Ромелу Лукаку 56’
Жоржінью 90+3’
34’ Жоржінью
56’ Ромелу Лукаку
90+3’ Жоржінью
Лондонці пропустили першими, ризикуючи втретє поспіль втратити очки. Ріс Джеймс невдало підставив голову під сильний крос з флангу і зрізав м'яч у власні ворота. Челсі відігрався під завісу тайму завдяки пенальті – Жоржінью пробив чітко.
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Підопічні Тухеля змогли довершити камбек по перерві. Героєм "синіх" став Ромелу Лукаку, який спочатку забив сам, а потім забігом мустанга змусив оборонців Вілли ще раз "привозити" пенальті. Жоржінью знову не схибив – 1:3.
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