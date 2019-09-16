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Пеллегріні відзначив важливість Ярмоленка для гри Вест Хема

16:11 851 Читать на русском
Пеллегріні відзначив важливість Ярмоленка для гри Вест Хема
Андрій Ярмоленко / Сайт Вест Хема

Головний тренер лондонського клубу Мануель Пеллегріні розповів про визначну роль гравця збірної України Андрія Ярмоленка у своїй команді.

 

"У минулому сезоні у нас було багато виконавців на одній позиції, які не могли грати – Вілшер, Лансіні, Ярмоленко.

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Ярмоленко відрізняється від Лансіні. Можливо, Андрій на крок позаду Мануеля в плані ігрового тонусу, адже Лансіні зіграв в останніх 8-9 матчах, Ярмоленко ж повернувся лише кілька тижнів тому.

Упевнений, що, як і Лансіні, Ярмоленко поліпшить свої показники завдяки кільком зіграним матчам поспіль. Андрій – технічний гравець, він має великий вплив на половині поля суперника", – сказав Пеллегріні в коментарі офіційному сайту Вест Хема.

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Нагадаємо, сьогодні "молотки" поїдуть в гості до Астон Вілли в рамках п'ятого туру АПЛ. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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