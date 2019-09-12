Ярмоленко став автором найкращого гола Вест Хема у серпні

Гравець збірної України та лондонського Вест Хема переміг у голосуванні за найкращий гол місяця англійської команди.

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко став автором найкращого гола "молотків" у серпні, повідомляє офіційний Твіттер команди. У голосуванні також брали участь два голи нападника Себастьяна Аллє і результативні удари гравців академії Натана Холланда і Джо Пауелла.

"Гол Ярмоленка – емоційний момент, дуже радий за нього", – Райс

Нагадаємо, Ярмоленко відзначився голом у матчі 4-го туру АПЛ проти Норвіча (2:0). Він став першим для українця після важкої травми і дебютним у сезоні. Забитий гол Андрія також відзначив тренер лондонців Мануель Пеллегріні, заявивши що Ярмоленко заслужив цей м'яч своєї старанною роботою.

У нинішньому сезоні 29-річний Ярмоленко провів 3 матчі за Вест Хем, відзначившись одним голом. Вест Хем після чотирьох зіграних турів набрав 7 очок і йде на 7-му місці в турнірній таблиці АПЛ.

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