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Пеллегріні: Відновлення Ярмоленка йде за планом

12:41 403 Читать на русском
Пеллегріні: Відновлення Ярмоленка йде за планом
Ярмоленко та Пеллегріні / ФК Вест Хем

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні прокоментував відновлення після травм футболістів команди.

"Футболісти з важкими травмами продовжують відновлення за планом. Я маю на увазі Джека Вілшера і Андрія Ярмоленка.

Енді Керрол продовжує проходити медичні обстеження. Але ніяких новин про повернення цих гравців на поле у мене немає", – сказав Пеллегріні в коментарі офіційному сайту Вест Хема.

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Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко зіграв в 10 матчах за Вест Хем в цьому сезоні, відзначившись 2 голами та 1 гольовою передачею. 29-річний українець пошкодив ахіллове сухожилля у матчі проти Тоттенхема 20 жовтня, невдало ставши на газон. Раніше повідомлялось, що відновлення триватиме 6 місяців.

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Теги
Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Вест Хем Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Англія
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