Пеллегріні близький до унікального рекорду в АПЛ

Наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні в разі перемоги над Саутгемптоном встановить унікальний рекорд чемпіонату Англії.

Чилійський фахівець провів у АПЛ 9 матчів у період з 26 грудня по 4 січня (так званий Boxing Days) і досі не зазнав жодної поразки. Всі ці поєдинки Пеллегріні провів на чолі Манчестер Сіті (7 перемог і 2 нічиї).

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Якщо сьогодні Вест Хем переможе Саутгемптон, то чилієць стане абсолютним рекордсменом в АПЛ за результатами у звітний період, повідомляє ВВС.

Наразі найближчими конкурнтами наставника Андрія Ярмоленка є Юрген Клопп, який програв лише один із 10-ти матчів, та екс-тренер Тоттенхема Джеррі Френсіс. При чому Френсіс не програваву перших десяти матчах у Boxing Days, тричі зігравши внічию.

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