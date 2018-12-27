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Пеллегріні близький до унікального рекорду в АПЛ

22:07 203 Читать на русском
Пеллегріні близький до унікального рекорду в АПЛ
Мануель Пеллегріні / фото із соцмереж

Наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні в разі перемоги над Саутгемптоном встановить унікальний рекорд чемпіонату Англії.

Чилійський фахівець провів у АПЛ 9 матчів у період з 26 грудня по 4 січня (так званий Boxing Days) і досі не зазнав жодної поразки. Всі ці поєдинки Пеллегріні провів на чолі Манчестер Сіті (7 перемог і 2 нічиї).

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Якщо сьогодні Вест Хем переможе Саутгемптон, то чилієць стане абсолютним рекордсменом в АПЛ за результатами у звітний період, повідомляє ВВС.

Наразі найближчими конкурнтами наставника Андрія Ярмоленка є Юрген Клопп, який програв лише один із 10-ти матчів, та екс-тренер Тоттенхема Джеррі Френсіс. При чому Френсіс не програваву перших десяти матчах у Boxing Days, тричі зігравши внічию.

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Саутгемптон - Вест Хем: Четвер 27 грудня 2018

Саутгемптон

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Теги
Англія Вест Хем Вест Хем Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Саутгемптон - Вест Хем
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