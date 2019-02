Пеле прокоментував жахливу пожежу на базі Фламенго

Легендарний Пеле вважає сьогоднішній день сумним для бразильського футболу.

"Мій день сьогодні почався з новин про пожежу на базі Фламенго. Саме звідти юні футболісти починали свій шлях до мрії. Це дуже сумний день для всього бразильського футболу", – написав Пеле на своїй сторінці у Twitter.

У Бразилії на тренувальній базі Фламенго сталась пожежа – щонайменше 10 загиблих

Нагадаємо, на базі бразильського клубу Фламенго сталась велика пожежа, у результаті якої померло 10 людей, шестеро з загиблих були вихованцями клубу.

Трагічна смерть Еміліано Сали: як Мессі та футбольний світ оплакують 28-річного гравця, а Нант демонструє шляхетність

Meu dia começou com as notícias sobre o incêndio no CT do @Flamengo - um lugar onde jovens perseguem seus sonhos. É um dia muito triste para o futebol brasileiro. https://t.co/yQ3XmyxehS