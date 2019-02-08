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Пеле прокоментував жахливу пожежу на базі Фламенго

19:52 135 Читать на русском
Пеле прокоментував жахливу пожежу на базі Фламенго
Пеле / Соцмережі

Легендарний Пеле вважає сьогоднішній день сумним для бразильського футболу.

"Мій день сьогодні почався з новин про пожежу на базі Фламенго. Саме звідти юні футболісти починали свій шлях до мрії. Це дуже сумний день для всього бразильського футболу", – написав Пеле на своїй сторінці у Twitter.

У Бразилії на тренувальній базі Фламенго сталась пожежа – щонайменше 10 загиблих

Нагадаємо, на базі бразильського клубу Фламенго сталась велика пожежа, у результаті якої померло 10 людей, шестеро з загиблих були вихованцями клубу.

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Світ Пеле Фламенго Фламенго
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