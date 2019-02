Пеле прокомментировал ужасный пожар на базе Фламенго

Легендарный Пеле считает сегодняшний день печальным для бразильского футбола.

"День сегодня начался с новостей о пожаре на базе Фламенго. Именно оттуда юные футболисты начинали свой путь к мечте. Это очень печальный день для всего бразильского футбола", – написал Пеле на своей странице в Twitter.

В Бразилии на тренировочной базе Фламенго произошел пожар – не менее 10 погибших

Напомним, на базе бразильского клуба Фламенго произошел большой пожар, в результате которого умерли 10 человек, шестеро из погибших были воспитанниками клуба.

Трагічна смерть Еміліано Сали: як Мессі та футбольний світ оплакують 28-річного гравця, а Нант демонструє шляхетність

Meu dia começou com as notícias sobre o incêndio no CT do @Flamengo - um lugar onde jovens perseguem seus sonhos. É um dia muito triste para o futebol brasileiro. https://t.co/yQ3XmyxehS