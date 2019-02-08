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Пеле прокомментировал ужасный пожар на базе Фламенго

19:52 59 Читати українською
Пеле прокомментировал ужасный пожар на базе Фламенго
Пеле / Соцсети

Легендарный Пеле считает сегодняшний день печальным для бразильского футбола.

"День сегодня начался с новостей о пожаре на базе Фламенго. Именно оттуда юные футболисты начинали свой путь к мечте. Это очень печальный день для всего бразильского футбола", – написал Пеле на своей странице в Twitter.

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Напомним, на базе бразильского клуба Фламенго произошел большой пожар, в результате которого умерли 10 человек, шестеро из погибших были воспитанниками клуба.

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