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Педро забив 1000-й домашній гол Челсі в АПЛ

17:52 101 Читать на русском
Педро забив 1000-й домашній гол Челсі в АПЛ
Педро / фото із соцмереж

Іспанський півзахисник Челсі Педро допоміг своїй команді обіграти Фулхем в 14 турі чемпіонату Англії.

Педро вивів "аристократів" вперед вже на 4-й хвилині матчу. Цей гол став для Челсі 1000-м забитим м'ячем у домашніх матчах АПЛ, повідомляє Opta. Лондонці стали лише третім клубом, якому підкорилося подібне досягнення, після Арсенала (1029) та Манчестер Юнайтед (1079).

Челсі впевнено обіграв Фулхем

Челсі набрав 31 очко завдяки цій перемозі і наблизився до Ліверпуля, який сьогодні зустрінеться з Евертоном в мерсисайдському дербі. Фулхем з 8 пунктами лишився останнім.

Англія14 турСтемфорд Брідж (Лондон)

Челсі - Фулхем: Неділя 02 грудня 2018

Челсі
Матч завершено
2 : 0
Фулхем
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Англія Педро Родрігес Педро Родрігес Челсі Челсі Челсі - Фулхем
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