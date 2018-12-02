Педро забив 1000-й домашній гол Челсі в АПЛ

Іспанський півзахисник Челсі Педро допоміг своїй команді обіграти Фулхем в 14 турі чемпіонату Англії.

Педро вивів "аристократів" вперед вже на 4-й хвилині матчу. Цей гол став для Челсі 1000-м забитим м'ячем у домашніх матчах АПЛ, повідомляє Opta. Лондонці стали лише третім клубом, якому підкорилося подібне досягнення, після Арсенала (1029) та Манчестер Юнайтед (1079).

Челсі впевнено обіграв Фулхем

Челсі набрав 31 очко завдяки цій перемозі і наблизився до Ліверпуля, який сьогодні зустрінеться з Евертоном в мерсисайдському дербі. Фулхем з 8 пунктами лишився останнім.